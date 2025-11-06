美人だけれど…結婚できない女子は何が問題なのでしょうか（写真：trickster*／PIXTA）顔立ちが整い、スタイルも良い。見た目的にはまったく問題がないのに、なぜか結婚にたどり着けない女性たちがいる。彼女たちに共通するのは、優等生気質で、“自分の考えが正しい”という信念を持っているところ。そのため、柔らかさに欠けていて、女性としての魅力が相手に十分に伝わらない。本人は“自分から断っている”と思っているのだが