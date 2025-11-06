５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円１２銭前後と前日と比べて４５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円１２銭前後と同７０銭弱のユーロ高・円安だった。 米民間雇用サービス会社ＡＤＰが５日発表した１０月の全米雇用リポートは、非農業部門の雇用者数（政府部門は除く）が前月比で４万２０００人の増加と市場予想を上