チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、インテル（イタリア）はカイラト・アルマティ（カザフスタン）を2−1で破った。試合後、インテルに所属するブラジル代表DFカルロス・アウグストが、『Amazon Prime』を通して喜びの声を届けた。試合は前半終了間際の45分、“エース”のアルゼンチン代表FWラウタロ・マルティネスが、ゴール前の跳ね返りを押し込み、インテルが先手を取って前半を終える。だが、