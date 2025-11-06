Photo: junior こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。白スニーカーって汎用性が高くてオシャレさも簡単に出せる反面、汚れると一気に見栄えが悪くなりますよね。そんな状況やメンテナンスの手間を気にして履きにくくなるということも……。その課題を解決したのがProjextの「Model 03」というスニーカー。汚れ・水・傷に強いプライムファイバーレザー