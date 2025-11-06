スポーツ報知を発行する報知新聞社は6日、プロ野球人の社会貢献活動を表彰する『第26回ゴールデンスピリット賞』に阪神・近本光司選手に決定したことを発表した。近本は生まれ故郷の兵庫・淡路島在住者を年間240人や自主トレ先の鹿児島・沖永良部島の小中学生16名を甲子園に招待。スポーツ教室の開催も行っている。また、一般社団法人を設立し、自ら理事を務める熱意や離島支援・地方創生という独創性も評価された。受賞者に