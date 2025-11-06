世界戦仕様のリングを備えた個人ジムを公開！天井までの高さは5.4m。127.53平方メートルの広々とした空間に世界タイトルマッチと同じサイズのリングが備えられ、200kg、150kg、100kg、40kg、アッパーカット専用、そしてミニサイズの計６本のサンドバッグが吊り下げられている。″モンスター″井上尚弥（32）への挑戦を決め、ＷＢＣ／ＩＢＦバンタム級タイトルを返上した中谷潤人（じゅんと）（27）が神奈川県某所に築き上げたプラ