東海学園の3年生MF鈴木悠生第104回全国高校サッカー選手権の都道府県予選も佳境に入り、各地では代表校が決まり始めている。ここでは全国各地で繰り広げられている激戦の主役たちのエピソード、プレーなどをより細かくお届けしていきたい。第3回は愛知県予選準決勝から。第2試合は県1部リーグ1位であり、一昨年度の覇者&全国ベスト8の名古屋高と、県1部・3位の東海学園高との一戦。この試合で値千金の決勝弾を超絶スルーパ