元「ザ･スミス」のモリッシーが、過労のため、メキシコで予定されていた2公演をキャンセルした。10月31日と11月4日に予定されていた2公演の中止を直前で発表した。 【写真】政治的な背景で12月の公演も中止決定 10月31日のプロモーターによる中止発表後となる1日、モリッシーの公式サイトでは楽曲「アイ・ノウ・イッツ・ゴナ・ハプン・サムデイ」の動画がメキシコ国旗の絵文字と共に投稿された。