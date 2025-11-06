焼く×巻く×魅せる マンハッタンロールアイスの 体験型スイーツが新登場 ロールアイスクリーム専門店『マンハッタンロールアイスクリーム』に冬の新商品「ロールクレープ」が登場。 11月1日(土)より、名古屋大須店と岡崎店(24スイーツショップ内)で販売がスタートしました。 寒い季節でもワクワクが止まらない、目で楽しめて、食べて満足できる新感覚スイ&#1