【山粼武司 これが俺の生きる道】#42【これが俺の生きる道】バスタオル一枚の星野監督は鬼の形相でダッシュ、そのまま俺は飛び蹴りを食らった1996年、39本塁打でプロ入り初のタイトルを獲得した。この称号を手にするまで、最後の最後にスッタモンダがあったことは前回書いたが、実はこのシーズンだけ、これまでとは違ったところがあった。打者の生命線、バットだ。この年、沖縄での春季キャンプは22キロの減量の成果もあ