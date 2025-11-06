新日本プロレスは５日、公式ＷＥＢなどで石井智宏が負傷し今後、欠場することを発表した。新日本は石井が「現地時間１０月２２日に行われたＡＥＷのアメリカ・サンアントニオ大会にて右肩鎖関節を脱臼したため、今後の新日本プロレスの大会を欠場とさせて頂きます。なお、復帰時期は未定となります」と発表し「石井選手の試合を楽しみにされていた方には、誠に申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます」と告知した