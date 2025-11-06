鹿児島県鹿児島市にある「しょうぶ学園」は、ものづくりを通して、知的障がいのある人たちが生きやすい社会を目指す施設。そこで生まれる“アート”は、東京の美術館で展示会が開催されたり、NHKの番組に取り上げられるなど、アール・ブリュット（既存の美術教育を受けていない人が、心のままに表現した芸術作品）として知られる。そして他の福祉施設と大きく違うのは、一般向けに地域に大きく開かれた施設であること。敷地内にレ