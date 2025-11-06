トヨタ自動車と三菱自動車の上半期の決算は、トランプ関税の影響などで、ともに減益となりました。【映像】トヨタ・三菱自 中間決算“トランプ関税”影響で減益トヨタが発表した今年4月〜9月の決算は、最終のもうけを示す純利益が1兆7734億円でした。去年の同じ時期と比べて7％少なく、上半期としては2年連続の減益です。通期の見通しについては、営業利益への関税の影響が3カ月前より500億円拡大して1兆4500億円としたもの