プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが主宰する「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ」事務局は５日、１１・１０新宿ＦＡＣＥで行う「Ｓａｒｅｅｅ―ＩＳＭ〜Ｃｈａｐｔｅｒ９〜」の追加対戦カードを発表した。マリーゴールドを退団し、今月２日の「みちのくプロレス」岩手県営体育館大会でみちのくプロレスへの入団が発表されたＭＩＲＡＩが参戦し、ガンバレ☆プロレスのＹｕｕＲＩと対戦する。ＭＩＲＡＩはみちのく入団後、初の試合とな