▼茨城県（水戸地方気象台・６日５時）【北部】くもり【南部】くもり▼栃木県（宇都宮地方気象台・６日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり後晴れ▼群馬県（前橋地方気象台・６日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり後晴れ▼埼玉県（熊谷地方気象台・６日５時）【北部】くもり後晴れ【南部】くもり【秩父地方】くもり後晴れ▼千葉県（銚子地方気象台・６日５時）【北西部】くもり一時雨【北東部】雨後くもり【南部】雨