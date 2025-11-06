▼青森県（青森地方気象台・６日５時）【津軽】晴れ時々くもり【下北】晴れ時々くもり【三八上北】晴れ時々くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・６日５時）【内陸】晴れ【沿岸北部】晴れ【沿岸南部】晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・６日５時）【東部】くもり後晴れ【西部】晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・６日５時）【沿岸】晴れ後くもり【内陸】晴れ後くもり▼山形県（山形地方気象台・６日５時）【村山】晴れ後くもり【置賜】晴れ後