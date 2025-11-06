アルマトイ戦でゴールを決めたインテル・ミラノのL・マルティネス＝ミラノ（ロイター＝共同）【アムステルダム共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は5日、各地で1次リーグ第4戦の残り9試合が行われ、昨季準優勝のインテル・ミラノ（イタリア）はホームでアルマトイ（カザフスタン）を2―1で下し、4戦全勝で勝ち点12とした。マンチェスター・シティー（イングランド）はドルトムント（ドイツ）に4―1で快勝し、勝ち