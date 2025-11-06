ミニストップは、『ミニストップがデカストップに!?』と題して、11月4日から順次、値段はそのままに増量した商品を発売している。通常の1.5倍量のXフライドポテトや、ウインナーを2本入れたホットドッグ(ダブルウインナー)を販売するほか、対象のおにぎり･唐揚弁当･納豆巻･海鮮丼･焼きそば･コールスローなどが50%増量、対象のサンドイッチ1層増、対象の菓子パン･ダブルクリームシューが30%増量など、全20品の増量商品を取りそろえ