常磐道に「つくばみらいスマートIC」誕生へ 令和8年秋開通見通し 所要時間短縮や地域活性化に期待2025年11月5日に茨城県つくばみらい市とNEXCO東日本（東日本高速道路株式会社）関東支社は、E6常磐自動車道に新設する「つくばみらいスマートインターチェンジ（IC）」の開通見通しが令和8年秋になったと発表しました。都心から40km圏内に位置し、交通利便性の向上が期待される同市。新スマートICの設置により、アクセス向上や地