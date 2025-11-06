BYDのハイブリッドSUV日本登場BYDオート・ジャパンは、『ジャパンモビリティショー2025』にて、プラグインハイブリッドモデルの『BYDシーライオン6』を日本初公開した。【画像】3000psのスーパーカーからEV軽まで！BYDのJMSブースの様子全30枚シーライオン6はBYD独自の高効率PHEVシステム『DM-i（デュアル・モード・インテリジェンス）』を搭載した『スーパーハイブリッドSUV』と同社が位置付けるモデルとなる。2025年12月1日