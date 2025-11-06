LGBTに関する理解が進み、BL（ボーイズラブ）のカルチャーもいよいよ市民権を獲得した感がある昨今。【写真】今や買うときは、バッグがパンパンになるまで……！？今SNS上で大きな注目を集めているのは「これ私はホント恥ずかしいですが、小4の頃に買い溜めていたBL本がバレて全部捨てられて、私があまりにも泣くので『こんな本でこんなになるのはおかしい』と思われカウンセリングを受けさせられたことがあります その後も、理解