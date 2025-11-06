既婚者向けマッチングサイト『ヒールメイト（Healmate）』を運営するレゾンデートル株式会社（東京都新宿区）は、このほど「夫婦間のモラルハラスメント」に関する調査結果を発表しました。それによると、女性は「怒鳴る」などの感情的・威圧的な行為を深刻に受け止めている一方、男性は「自由を制限される」などの“静かな圧力”にストレスを感じやすい傾向が見られ、被害の感じ方は男女で異なることがわかりました。【グラフ】男