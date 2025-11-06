2024年にリリースされた楽曲「Bling-Bang-Bang-Born」が社会現象となったヒップホップユニット「Creepy Nuts」のMC・R-指定さんの妻がインスタグラムを更新。リアルな育児の様子を投稿し、「わざとじゃないけど…やられますよね（笑）」「育児を楽しんでる様子が伝わってきて尊敬します」などと共感を集めている。【写真】MC・R-指定と美人妻の2ショット投稿したのは、元保育士でタレントの江藤菜摘さん。2022年12月にR-指定と結婚