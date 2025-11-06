JR東海によりますと、東海道線は線路設備確認のため、11月6日の始発列車から熱海駅～豊橋駅間の上下で正午頃まで運転を見合わせています。 線路設備の点検は、11月6日未明、走行中の回送列車のパンタグラフの異常が認められたためということです。 【写真を見る】始発から東海道線の上下が運転見合わせとなっているJR静岡駅＝静岡市・11月6日朝 JR東海では、X（旧Twitter）などで、最新情報を確認してほしいと呼びかけ