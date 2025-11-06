高市総理大臣は5日、ウクライナのゼレンスキー大統領と初めて電話で会談し、引き続きウクライナを支援する考えを強調しました。【映像】ゼレンスキー大統領のSNSより30分間の電話会談の冒頭、高市総理は「命がけで祖国を率いるゼレンスキー大統領に敬意を表する」と述べ、ウクライナと共にあるとの日本の姿勢は変わらないと強調しました。また高市総理は、引き続きウクライナの復旧・復興に向けた支援を実施するとし、この戦