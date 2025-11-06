核をめぐり、ロシアのプーチン大統領とアメリカのトランプ大統領の対立がエスカレートしています。プーチン大統領は核実験開始に向け、提案を起草するよう関係機関に指示しました。【映像】会議の様子プーチン大統領は5日、トランプ大統領が10月30日、核兵器実験を始めるよう指示したと発言したことに対し「適切かつ十分な報復措置を講じなければならない」と述べ、外務省、国防省、情報機関に対し、核実験を開始する可能性に