米フロリダ州マイアミで開催されたビジネスフォーラムのステージに立つトランプ大統領＝5日（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は5日、昨年11月の大統領選で返り咲きを果たしてから1年となったのに合わせ南部フロリダ州マイアミのビジネスフォーラムで演説した。米国には世界のどの国よりも強い経済、国境、軍隊があるとして「悲惨な失敗国家から驚異的な成功国家へと移行している」と実績をアピールした。昨年の