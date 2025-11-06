国会や総理官邸など、東京の重要施設の警備を担う警視庁機動隊の新隊員約500人が、入隊後初めての大規模訓練を行いました。【映像】大規模訓練の様子5日、東京・江東区で行われた訓練には、新たに機動隊に配属された隊員約500人が参加しました。新隊員らは、これまでに訓練してきた警備の基本動作や、暴徒化した集団を制圧する手順などを披露しました。また、総理官邸をはじめとした「重要防護施設」が襲撃された際の対処手