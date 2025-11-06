今日6日(木)午前3時に発生した台風26号。今後も発達しながら西よりに進み、10日(月)にはフィリピンの東で「非常に強い台風」に発達する予想。その後の進路はまだわかりませんが、沖縄など日本に影響が出る可能性もあり、今後の情報にご注意ください。台風が2つ発生中今日6日(木)午前3時には台風26号が発生し、午前6時現在、2つの台風が発生中です。強い台風25号は、午前6時現在、南シナ海を1時間に約35キロの速さで西北西に進んで