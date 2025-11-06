岐阜県立高校の教師が、県内に住む10代の女性に対し、つきまとうなどのストーカー行為をしたとして逮捕されました。逮捕されたのは、垂井町東神田に住む岐阜県立高校の教師・立川智昭容疑者(38)です。警察によりますと、立川容疑者は今年9月、岐阜県内に住む10代の女性に対し、JR大垣駅から岐阜駅までの区間でつきまとったほか、先月にはこの女性の自宅近くを車でうろつきストーカー行為をした疑い