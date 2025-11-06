今回は、娘を名門幼稚園に通わせるセレブママが、「ママ友の旦那の職業」を聞いてほっとした話を紹介します。地味で野暮ったいママ友に…「娘を通わせるセレブ幼稚園に、地味で野暮ったいママ友がいます。で、あるとき、そのママ友に旦那の職業を聞いてみたんです。すると『地方で勤務医をしている』と言われ、『ウチの方が上だわ……』と思い、優越感にひたりましたね。だって医者って言ったって、地方の勤務医なんてたいしたこと