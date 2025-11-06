【欧州CLリーグフェーズ第4節】(Jan Breydelstadion)クラブ・ブルージュ 3-3(前半2-1)バルセロナ<得点者>[ク]ニコロ・トレソルディ(6分)、カルロス・フォーブス2(17分、63分)[バ]フェラン・トーレス(8分)、ラミネ・ヤマル(61分)、オウンゴール(77分)<警告>[ク]R. Onyedika(32分)、ママドゥ・ディアコン(81分)[バ]ジュール・クンデ(47分)、ラミネ・ヤマル(81分)、フェルミン・ロペス(85分)