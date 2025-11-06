11月5日（現地時間4日、日付は以下同）、シカゴ・ブルズはホームでフィラデルフィア・セブンティシクサーズと対戦。この試合までの戦績をともに5勝1敗としてきた好調なチーム同士の対決は、終始シクサーズのリードを許していたブルズが試合終了間際に逆転し、113－111で勝利するという劇的な試合結果となった。 最大24点のリードを奪われていたブルズだったが、第4クォー