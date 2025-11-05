「ビームス カルチャート 高輪（BEAMS CULTUART TAKANAWA）」が、舘ひろしのデビュー50周年記念したポップアップショップ「HIROSHI TACHI 50th Anniversary Exhibition」を11月12日から24日まで開催する。 【画像をもっと見る】 同展は、1975年にロックバンド「クールス」のボーカルとしてデビューした舘ひろしの節目を記念した企画。会場では、写真家の長濱治や、キングレコード、石原音楽出版社が全面協力し、保管されていた