2026年３月に６回目となるワールドベースボールクラシック（WBC）が開催される。そのWBCを想定して、辻発彦さんには「侍ジャパン」を選んでもらい、さらに打順も組んでもらった。西武で６年間監督を務め、リーグ優勝も経験している辻さんが選んだメンバーには、今シーズンケガから復帰したあのふたりや、外せないメジャーリーガーの名前も（聞き手・上重聡さん）。【ピッチャーはあえてメジャーリーガーなし】上重聡（以下、上重）