6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比670円高の5万1200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 54879.98円ボリンジャーバンド3σ 52876.52円ボリンジャーバンド2σ 51434.00円5日移動平均 51200.00円6日夜間取引終値 50873.06円ボリンジャーバンド1σ 50645.00円一目均衡表・転換線 50212.27円5日日経平均株価現物終値 4886