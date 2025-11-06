■台風26号6日(木)午前3時に台風26号が発生しました。今後は発達しながら西よりに進む予想で、10日(月)にはフィリピンの東で非常に強い勢力となりそうです。来週は沖縄などに影響が出るおそれがありますので、今後も最新の情報にご注意ください。◎全国の天気午前中は関東から西日本の太平洋側を中心に、曇りや雨の所があるでしょう。午後は次第に晴れ間が広がりそうです。北陸から北日本は朝から晴れる所が多いでしょう。ただ、北