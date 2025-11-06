タレント大久保佳代子（54）が4日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。今後、結婚するなら事実婚を選択すると明かした。今放送のテーマは「事実婚」。大久保は「もしこの先私にパートナーができたとするじゃないですか。私に言い寄ってくる男性の大体8割は金目当てだと思うんですよ」と切り出した。そして「そうしたときに持っていかれたくない。貯めた財産を持っていかれるのが法律婚