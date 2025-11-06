お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が3日更新のコンビのYouTubeチャンネルで最近の恋愛事情について言及した。「2年ぶりに恋愛事情をききます」と題した動画に登場。粗品は「動きないね。ないねん、これが」と前置きした上で「女性と食事とかレベルもないで。2人で食事とかも全くない」と切り出した。「何かアプローチを受けるとかも、もう0やな。それはLINEレベルでもないし。知ってる人からのご飯の誘いもなければ、芸能人が