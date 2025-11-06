アーティストのコムアイ（33）が4日深夜放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。法律婚における「妻」「夫」に潜む呪縛について自身の考えを明かした。コムアイは双方の名前を変えたくないのが一番理由で事実婚を選択。その上で「妻とか夫とか言葉に重なった呪い？集積しているイメージがあるじゃないですか。自分の中で『妻だからこれやらなきゃいけないな』とか。『旦那だからこれやって