ドキュメンタリー映画『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道（こどう）―』の新予告映像が解禁され、岡田彰布前監督ら豪華出演者が明らかになった。【動画】ナレーションは熱狂的“虎党”佐藤隆太！『阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025』新予告球団創設90周年というメモリアルイヤーにチームを託されたのは、現役時代「火の玉ストレート」と呼ばれた剛速球を武器に、阪神タイガースやメジャーリーグ