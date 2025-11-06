松山ケンイチ主演のドラマ『テミスの不確かな法廷』が、NHK総合ほかにて2026年1月6日より放送されることが決定した。【写真】毎度話題作に出演「松山ケンイチ」フォトギャラリー新聞記者である直島翔が描く異色のリーガルミステリー『テミスの不確かな法廷』。発達障害を抱える裁判官をはじめ、裁判所職員、検事、弁護士--それぞれが真実を求めてぶつかり合う緊迫した法廷の攻防と、時にかみ合わない会話をコミカルに描いた本