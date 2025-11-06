「THE ROYAL EXPRESS」運行区間を拡大東急とJR東海が共同で運行しているクルーズトレイン「THE ROYAL EXPRESS〜TOKAIDO・FUJI CRUISE TRAIN〜」が、11月7日（金）から運行区間を拡大し、愛知県と岐阜県にも乗り入れます。【画像】これが岐阜駅に乗り入れる「東急の豪華列車」運行ルート＆時刻です11月2日（日）には、報道関係者を対象とした試乗会が開催されました。これまでクルーズ列車とは無縁だったエリアを走る豪華列車の