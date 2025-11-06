お洒落な街・横浜にありながらも昼飲み上等！な昭和感が残る地下街がある。昼飲み堪能兼、覆面突撃取材敢行！平日昼間から酔客で混み合う桃源郷であった！定食で1杯！いや3杯いける『あきよし』＠ぴおシティ地下2階和食系の酒場の多い、この地下迷宮では珍しく、ちょっと洋風のツマミやピザもあり。さらに11時〜14時は、日替わり定食も提供するのも珍しいが、近隣で働くビジネスマンの昼食かと思いきや「日替わりランチにハイボー