文化放送は５日、公式ＷＥＢで６日のタレントの大竹まことがパーソナリティーを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（月〜金曜・午前１１時半）に石破茂前首相がゲスト出演することを発表した。公式ＷＥＢでは石破氏の出演時間を「昼１２時１０分頃〜１２時３５分頃を予定」と伝え、「パーソナリティの大竹まこと、木曜パートナーのジャーナリスト・青木理が、現在の社会情勢や時事問題について石破氏と率直な議論を交わし