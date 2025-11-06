コベントリーMF坂元達裕が貴重な同点弾イングランド2部のコベントリー・シティは現地時間11月4日、リーグ第14節でシェフィールド・ユナイテッドと対戦、3-1で逆転勝利を収めた。コベントリー・シティのMF坂元達裕は、貴重な同点ゴールを決める活躍を見せたなか、ファンからは「また決めてる！」と話題を呼んでいる。坂元は10月25日にワトフォード戦（3-1）で今季2ゴール目となるゴールを決めると、前節のレクサム戦（2-3）で2