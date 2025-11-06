今回は、筆者の知人から聞いたエピソードをご紹介します。息子の妻・A子は、「推し活」に夢中な今どきの明るい女性。最初は家族で見守っていましたが、A子の推し活は次第にエスカレートしていき、息子にお金の無心を繰り返すように……。 推し活に夢中な息子の妻 ただの趣味のはずだった推し活が、家庭に影を落とすこともあるのですね。推し活はあくまで自分の生活に彩りや活力を与えてくれるもの。家族から