MLBの春のオープン戦は、2月20日にフロリダとアリゾナで開幕する。開幕日は7試合が予定されており、フロリダ州サラソタではヤンキース対オリオールズ、アリゾナ州メサではカブス対ホワイトソックスの試合が行われる。また、レッドソックスはノースイースタン大学と、ツインズはミネソタ大学との対戦も予定されている。ワールドシリーズ王者ドジャースは、2月21日にアリゾナ州テンピでエンゼルスとの初戦を迎える。3月3日と4日