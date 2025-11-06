ＪＲ東日本は５日、上越新幹線の新潟―長岡駅間で６日から実証実験を始める「顔認証改札機」を報道陣に公開した。改札機は両駅で異なり、長岡駅には高さ約２・６メートル、幅約１メートルのパナソニック製が、新潟駅には既設の改札機にかぶせる形のＮＥＣ製が設置された。いずれも改札機の両側にカメラが２台ずつ設けられ、顔が登録されていない人が通過すると警告音や赤色のライトで知らせる仕組み。マスクや眼鏡の着用時も