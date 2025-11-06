米国大統領選に起きた「ある変化と兆候」とは2024年8月28日付（ネットでは9月8日付）の「長周新聞」一面トップに、筆者は「教育は国家百年の大計―数字・数学を用いた考え方を大切にしよう」という長文の記事を掲載していただいた。その冒頭で、次のことを述べた。「11月のアメリカ大統領選挙に無所属で立候補を表明していたケネディ氏が、8月23日、選挙活動を中止し、共和党のトランプ前大統領を支持すると表明した。ケネディ氏は